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Клиническая университетская больница имени Страдиня из-за нехватки медсестер в ближайшие два месяца не будет принимать ни одного "острого" пациента в нейрохирургию. Однако Министерство здравоохранения не видит в этом проблемы и утверждает, что это запланированная акция, пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал TV3.

В палатах операционного блока больницы им. Страдиня находятся по одному онкологическому пациенту. Аппаратура - самая современная, врачи - квалифицированные, не хватает медсестер. Причина - низкие зарплаты, отмечает телеканал.

Руководитель клиники Эгилс Валентинис готовится к очередной операции. Это плановая операция, удаление опухоли. Такое операции в "Страдинях" будут проводить и в июне и июле, но если поступит пациент с острой травмой головы или позвоночника - он на операционный стол уже не попадет, повествует TV3.

"Мы являемся хорошими экспертами, врачи готовы работать. Не хватает только медсестер. Поэтому государство, помоги нам найти медсестер! Других проблем нет", - сказал он.

На вопрос о том, куда исчезли медсестры, уехали ли за границу, хирург отвечает отрицательно. Некоторым удалось найти места с лучшей зарплатой в частных клиниках, сообщил Валентинис.

Между тем, в Министерстве здравоохранения ситуацию в больнице им. Страдиня воспринимают спокойно и не связывают ее с низкими зарплатами. Это запланированная акция, утверждают в ведомстве.

"Ситуацию в "Страдинях" связана не с зарплатами, а с реорганизацией рабочего процесса", - заявила министр Анда Чакша.

Срочных операций в больнице в месяц проводят около 20. В Восточной больнице - до 30. В летние месяцы количество пациентов может увеличиться в два раза, отмечает TV3.

В министерстве, тем временем, успокаивают - без помощи ни один пациент не останется. Будет сложно, но больница справится, приводит слова Минздрава телеканал.