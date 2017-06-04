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Янис Силис, пропавший 27 мая в Гамбурге, нашелся. Он вышел на связь со своей мамой сам, об этом bezvests.lv рассказали близкие объявленного в розыск мужчины.

Сообщил, что с ним все в порядке, жив и здоров. Благодарим всех, кто приложил усилия к распространению информации.

44-летний латвиец уже долгое время (8 лет) работающий Германии, всегда регулярно поддерживал связь с родными. Но в конце мая сменил место работы на Гамбург (Германия). 23 мая 2017 года выехал из Латвии на новое место и исчез из поля зрения близких - перестал выходить на связь.

27 мая 2017 года поздно вечером (примерно в 23:30) от Яниса был звонок, но поговорить, к сожалению, не удалось. Родные были встревожены, поскольку было известно, что 27 мая Янис собирался идти на концерт. После чего на связь не выходил. Родственники обратились за помощью.