Общество |

3 июня 2017 года наши добровольцы от Даугавпилсского отделения bezvests.lv отозвались на просьбу о помощи одной семьи, в которой пропала пожилая женщина.

Волонтеры под руководством Эрика Черкасова рано утром выехали небольшой группой из Даугавпилса в Виляны на поиски 72-летней женщины, которая пропала 30 мая.

Но поиск закончился, не успев начаться.

"Благодаря умелым действиям наших добровольцев и местной полиции, пропавшая женщина довольно быстро была обнаружена: информация о том, где она находится, пришла через три минуты после прибытия добровольцев в точку сбора. Дальше уже дело техники -женщину нашли за 40 минут. Она жива и находится в безопасности. Всем спасибо за помощь!"- рассказывает Эрик Черкасов.

Поскольку поиск занял не так много времени, добровольцы и кинологи Даугавпилсского отделения решили провести очередную тренировку под Даугавпилсом.

Фото: Bezvests.lv