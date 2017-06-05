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В пятницу, 2 июня, в Лиепае школьники подожгли игровой домик в детском саду на ул. Старкю. Об этом сообщает портал nra.lv со ссылкой на liepajniekiem.lv.

По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), вызов поступил в 18:45, и через полчаса пожар площадью в 10 кв. м. был потушен.

Мальчики рассказали полиции, что у них начались каникулы и им было скучно. По дороге в парк они нашли зажигалку и решили поджечь соломенную крышу игрового домика в детском саду. После поджога они испугались и убежали, а когда вернулись посмотреть что произошло, то были задержаны полицией.

Сотрудники полиции провели беседу с родителями мальчиков, которым придется возмещать детсаду убытки.