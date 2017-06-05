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24% россиян считают Латвию, Литву и Германию наиболее враждебно настроенными по отношению к России странами, включив их в рейтинг самых враждебных стран сразу после США и Украиной. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на результаты опроса "Левада-Центра".

США самой враждебно настроенной по отношению к России страной считают 69% россиян, Украину - 50%.

Говоря о взаимоотношениях со странами Евросоюза, только 14% участников опроса заметили тенденцию к улучшению, а 21%, наоборот, - к ухудшению. О том, что в последнее время отношения между Россией и ЕС никак не изменились, заявили 53% участников опроса.