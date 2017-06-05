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С сегодняшнего дня, 5 июня, в Иманту начинают курсировать новые низкопольные трамваи, обслуживающие пассажиров по новому 1-му маршруту "Иманта –Югла". Символический первый рейс был совершен на первом низкопольном трамвае, который был доставлен в Ригу в апреле этого года.

В 2016 году был заключен договор о закупке, который предусматривает доставку 20 новых низкопольных трамваев. На данный момент у Rīgas satiksme есть 27 низкопольных трамваев, которые обслуживают 1, 6 и 11 маршруты. Остальные трамваи будут получены в течение этого года.

Новые трамваи не будут визуально отличаться от имеющихся, которые курсируют по 6 и 11 маршруту. Исходя из прошлого опыта и принимая во внимание рекомендации персонала, при подготовке документов о закупке были учтены все нюансы, которые улучшат техническое решение.

С 5 июня в движение общественного транспорта будут внесены следующие изменения:

Будет организован новый трамвайный маршрут № 1 "Иманта - Югла", который будет курсировать по рабочим дням и выходным дням.

11-й трамвайный маршрут будет продлен до ул. Аусекля и впредь будет именоваться "ул. Аусекля – Межапарк".

На 3-м трамвайном маршруте "Югла – Кенгарагс" в рабочие дни будет новое расписание. В направлении из Юглы в Кенгарагс 3-й трамвай будет следовать по ул. К. Барона, ул. Рапдио, ул. 13 Января, ул. Прагас и далее по маршруту. Остановка "бульв. Аспазияс" будет заменена на остановку "Привокзальная площадь". В направлении Юглы – без изменений.

Будут внесены изменения в расписание 4-го трамвая на рабочие дни и выходные дни. Будут внесены изменения в расписание 6-го трамвая на рабочие дни и выходные дни.

10-й трамвайный маршрут будет обслуживаться 3-м трамвайным депо, будут также внесены изменения в расписание 10-го трамвая на рабочие дни и выходные дни.

Одновременно информируем, что месячные билеты на один маршрут, у которых до 5 июня первая регистрация была выполнена на 4 или 6 трамвайном маршруте, будут годны для проезда на 1 трамвайном маршруте без регистрации до истечения срока годности месячного билета.

Изменения в расписании смотрите здесь.