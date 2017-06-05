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В преддверии столетия Латвии на десяти рижских центральных магистральных улицах этим летом будет полностью заменено дорожное покрытие, информирует Департамент сообщения Рижской думы. Уже полным ходом идут работы на улице Бривибас, а также на отдельных участках улиц Ханзас и Эвелес.

5 июня начались работы по строительству теплотрассы на участке улицы Бривибас от перекрестка с улицей Бруниниеку до перекрестка с улицей Матиса, а также на участке улицы Бривибас от перекрестка с улицей Цесу до перекрестка с улицей Пернавас.

Строительные работы будут проводиться по центру проезжей части. Поэтому в каждом направлении открытой останется одна полоса для движения автотранспорта. В свою очередь на Воздушном мосту по трамвайным путям в направлении центра будет разрешено передвигаться только общественному транспорту. Ремонт дороги на этом участке планируется завершить к июлю.

Фото: Rīgas domes Satiksmes departaments

Пешеходы, велосипедисты и водители автотранспорта должны учесть, что в этом году затруднительным будет передвижение и по другим магистральным улицам в центре столицы.

В этом сезоне новое дорожное покрытие появится:

На улице Бривибас от улицы Лачплеша до Воздушного моста;

На улице Кришьяна Валдемара на участке от бульвара Кронвальда до улицы Сканстес;

На улице Дунтес от улицы Сканстес до улицы Лактас;

На улице Элизабетес от улицы Экспорта до улицы Сатеклес;

На улице Стабу от улицы Кришьяна Валдемара до улицы Валмиерас;

На улице Дзирнаву от улицы Гоголя до улицы Тербатас;

На улице Меркеля от улицы Марияс до бульвара Бривибас;

На улице Ленчу;

На улице Гану;

На улице Зирню.

Во время ремонтных работ призываем автоводителей использовать альтернативные средства передвижения, оставляя свои автомобили на специально созданных бесплатных парковках.

Фото: Rīgas domes Satiksmes departaments

Водителей также призывают отнестись с пониманием к проводимым работам, следить за дорожными знаками и другими техническими средствами организации движения, соблюдая ограничения скорости.

Во время работ по восстановлению проезжей части и тротуаров будет положено новое покрытие, отремонтированы бордюры, отрегулированы люки коммуникационных колодцев и нанесена новая дорожная горизонтальная разметка, с сохранением прежней геометрии улиц и не меняя расположения инженерных коммуникаций – светофоров, электрораспределительных щитов, фонарей и т.д..

Во время работ по перестройке улиц может быть изменена их геометрия, например, появится новый тротуар или велодорожка, проезжая часть может быть сужена или расширена, также могут быть изменены или заново построены инженерные коммуникации – ливневки, светофоры, освещение и т.д. На проезжей части и тротуарах появится новое покрытие (асфальтобетонный слой или слой щебенки), будут восстановлены бордюры, отрегулированы люки коммуникационных колодцев и нанесена новая горизонтальная разметка.

Для информации: средний срок службы асфальтобетонного покрытия – 10 лет.

Более подробная информация о ремонте улиц и объездных путях riga.lv/ru/waze, riga.lv, rdsd.lv. Для тех, кто желает пересесть на общественный транспорт, может пригодиться электронный планировщик маршрутов.