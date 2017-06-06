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Нормы закона о предвыборной агитации устарели. Недавние агрессивные рекламные кампании партий в социальных сетях , которые можно было наблюдать и в день голосования, оценивает Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB). Как сообщило Латвийское телевидение, KNAB в ближайшее время намерен внести изменения в нормативные акты.

В свою очередь, политики и эксперты по социальным сетям считают, что предусмотреть соответствующие ограничения в обстоятельствах, когда технологии развиваются гигантскими шагами, невозможно. Если будут введены всевозможные запреты - они могут быть опасны не только для политиков, но и для всех.

"Мы дискутируем, полноценное ли нынешнее регулирование. Мы понимаем, что интернет развивается. Если посмотреть, то еще 5-7 лет назад профили в Facebook использовали меньше. Поэтому сейчас нормы надо усовершенствовать, - указала руководитель отдела по контролю за финансированием партий KNAB Инга Яунскунга.

С предложением ограничить использование соцсетей в агитационной компании KNAB может обратиться в Сейм в ближайший месяц.

В то же время политические наблюдатели считают, что введение таких ограничений может быть осложнено. "Здесь надо смотреть и хорошо подумать, что можно сделать, чтобы закон ужесточить. В принципе, ввести запрет возможно, но введенные ограничения невозможно будет проконтролировать. У нас в государстве будет слишком много нарушений закона не только со стороны политиков, но и со стороны огромной армии их поддерживающих", - сказала политолог, Исследователь центра общественной политики Providus Ивета Кажока.

По ее словам, для современного человека, который находится на связи с интернетом, "день тишины" не грозит.

Эксперты современных технологий считают, что ужесточение ограничений на высказывание мнений в социальных сетях могут навредить политикам, которые будут соблюдать ограничения.

"Если этот запрет будет драматичным, что про кандидата не сможет никто ничего сказать, тогда кто-то сможет создать маленькую фабрику интернет-троллей из 10 человек, которые будут перед выборами, в дни запрета агитации, будут кому-то назло делать рекламу, оставлять записи в соцсетях. И тогда возникает вопрос, а кто за это будет отвечать? Сам кандидат? Он скажет, что у меня нет никакой связи с этим, но факт произошел. Поэтому регулирование должно быть 100% понятным, которое можно тут же проверить", - сказал представитель портала draugiem.lv Янис Палкавниекс.

Как сообщает LTV, эксперты подчеркивают, нынешние выборы в самоуправления обозначили новые тенденции, поэтому на предстоящих в следующем году выборах в Сейм, рекламные кампании в СМИ и в соцсетях будут намного масштабнее и агрессивнее.