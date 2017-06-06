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Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода не поддерживает решение правительства Латвии о том, что тех людей, которые не будут платить налоги, лишат плановой медицинской помощи. Об этом сообщил председатель союза Валдис Керис.

Такое решение не поддерживает также и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Причина проста - без получения плановой медицинской помощи, у людей ухудшится состояние здоровья, и они рано или поздно будут вынуждены обратиться в неотложную медицинскую помощь, которая предусмотрена для всех.

"Во-первых, такие меры не пополнят государственный бюджет, а во-вторых, увеличат нагрузку на работников службы медицинской скорой помощи", - считает Керис.

Таким образом, по мнению председателя союза вместо репрессий людям необходимо показать, что их налоги используются в соответствии с международной практикой, где необходимую финансовую часть получает здравоохранение, и человек всегда сможет рассчитывать на медицинскую помощь.

Напомним, что правительство Латвии предложило ввести государственное обязательное страхование здоровья и предложит две корзины услуг страхования - частичную, которая включает только оказание неотложной помощи, и полную, в которую входят амбулаторные услуги, услуги дневных стационаров и плановая медицинская помощь.