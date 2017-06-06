Профсоюз медиков: нельзя лишать людей плановой медицинской помощи (3)
Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода не поддерживает решение правительства Латвии о том, что тех людей, которые не будут платить налоги, лишат плановой медицинской помощи. Об этом сообщил председатель союза Валдис Керис.
Такое решение не поддерживает также и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Причина проста - без получения плановой медицинской помощи, у людей ухудшится состояние здоровья, и они рано или поздно будут вынуждены обратиться в неотложную медицинскую помощь, которая предусмотрена для всех.
"Во-первых, такие меры не пополнят государственный бюджет, а во-вторых, увеличат нагрузку на работников службы медицинской скорой помощи", - считает Керис.
Таким образом, по мнению председателя союза вместо репрессий людям необходимо показать, что их налоги используются в соответствии с международной практикой, где необходимую финансовую часть получает здравоохранение, и человек всегда сможет рассчитывать на медицинскую помощь.
Напомним, что правительство Латвии предложило ввести государственное обязательное страхование здоровья и предложит две корзины услуг страхования - частичную, которая включает только оказание неотложной помощи, и полную, в которую входят амбулаторные услуги, услуги дневных стационаров и плановая медицинская помощь.
Правительство откровенно тупит и издевается над всеми категориями людей и бюджетников.
Вывод один : Не оказывать ни одной услуги чиновникам государственного уровня,и не важно, сердечный приступ или роды.
Конкретно объявить,и пусть чешутся,хотя откровенно тупым и толстокожим и это не дойдет.