Полиция обнаружила в Кишэзерсе 247 метров браконьерских сетей (1)
В воскресенье, 4 июня, сотрудники Управления безопасности на воде Рижской муниципальной полиции (РМП) получили информацию от рыбака, который заметил в водах Кишэзерса нелегальную сеть.
Мужчина решил сообщить в полицию и дождался сотрудников правопорядка, чтобы показать конкретное место.
Прибывшие на место полицейские, помимо сетей, на которые указал рыбак, обнаружили еще три.
Сотрудники РМП вытащили сети и обнаружили в них рыбу, которую выпустили в озеро. В общей сложности конфисковано 247 метров сетей.
По данному факту составлен протокол об административном правонарушении за ловлю рыбу во внутренних водах без соответствующего разрешения, в запрещенном месте, в запрещенное время или запрещенным способом.
За такое нарушение штраф может составить от 200 до 700 евро. Полиция продолжает поиски браконьера.
Источник: riga.lv