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Доктор искусств, киновед и преподаватель журналистики Абрам Клецкин считает, что Латвия находится далеко как от демократии, так и от столетнего юбилея. Об этом он сообщил в интервью порталу nra.lv.

"Латвия не осознает сама себя. Действия государства неясны. Если говорить о существенном событии для Латвии - ее столетии, то дела обстоят совсем по-другому. Ведь на самом деле нам нет никаких ста лет. По факту нам меньше пятидесяти", - заявил Клецкин.

Он отметил, что такая ситуация сложилась из-за того, что Латвия никогда не была сама по себе.

"Главная проблема латышей в том, что Латвия далека от демократии. Ее у нас нет! И не потому, что кто-то специально ее не делает. Латвия всегда принадлежала другим. Поэтому люди, живущие здесь, демократию сами никогда и не видели", - сказал Клецкин.

По его словам демократия в стране появится в тот момент, когда люди определят сами для себя чего они хотят.

"Народу надо понимать, чего он хочет, а тем, кто бы избран народом, надо к нему прислушиваться. В Латвии таких отношений сейчас нет. Люди, которые находятся у власти считают себя начальниками. Пока все будет так, ничего хорошего не произойдет", - добавил Клецкин.