Эстонцы поймали латвийца, везущего из России белорусские сигареты (1)

фото

Общество | 6 июня 2017 года, 10:43

Сотрудники эстонской таможни обнаружили в прибывшем в Эстонию из России легковом автомобиле с латвийским регистрационным номером крупную партию контрабандных сигарет.

В понедельник, 5 июня, из России на погранпункт Лухамаа прибыл автомобиль "Jeep Grand Cherokee" с латвийским регистрационным номером, за рулем которого находился 33-летний гражданин Латвии.

Таможенники обнаружили в автомобиле 27 120 сигарет (1 356 пачек) с белорусскими акцизными марками.

Эстонская таможня назначила водителю штраф.

Фото: Valsts robežsardze

Комментарии 1
Alex6 минут назад
А "белорусского" лосося не обнаружили ?Или киви ?Или устриц с омарами ?А русскую подводную лодку ? Опять с сигаретами проблема будя...
Ответить