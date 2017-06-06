Эстонцы поймали латвийца, везущего из России белорусские сигареты (1)
Общество | 6 июня 2017 года, 10:43
Сотрудники эстонской таможни обнаружили в прибывшем в Эстонию из России легковом автомобиле с латвийским регистрационным номером крупную партию контрабандных сигарет.
В понедельник, 5 июня, из России на погранпункт Лухамаа прибыл автомобиль "Jeep Grand Cherokee" с латвийским регистрационным номером, за рулем которого находился 33-летний гражданин Латвии.
Таможенники обнаружили в автомобиле 27 120 сигарет (1 356 пачек) с белорусскими акцизными марками.
Эстонская таможня назначила водителю штраф.
Фото: Valsts robežsardze
А "белорусского" лосося не обнаружили ?Или киви ?Или устриц с омарами ?А русскую подводную лодку ? Опять с сигаретами проблема будя...
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