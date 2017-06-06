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В воскресенье, 4 июня, в литовском городе Клайпеда полиция задержала 34-летнего гражданина Латвии, который с советским гербом на спине, шел пошатываясь по проспекту Аудурос. Об этом сообщает портал Kasjauns.lv.

Кодекс Литовской Республики об административных правонарушениях запрещает демонстрацию нацистских и коммунистических символов, поэтому мужчине пришлось снять майку с надписью "рожден в СССР". Также ему был назначен штраф свыше 100 евро.

Фото: Полиция Клайпеды