В Литве оштрафовали латвийца за советскую майку (5)

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Общество | 6 июня 2017 года, 11:11

В воскресенье, 4 июня, в литовском городе Клайпеда полиция задержала 34-летнего гражданина Латвии, который с советским гербом на спине, шел пошатываясь по проспекту Аудурос. Об этом сообщает портал Kasjauns.lv.

Кодекс Литовской Республики об административных правонарушениях запрещает демонстрацию нацистских и коммунистических символов, поэтому мужчине пришлось снять майку с надписью "рожден в СССР". Также ему был назначен штраф свыше 100 евро.

Фото: Полиция Клайпеды

Комментарии 5
Tatyana Pronina1 час назад
Странное решение. Тем более ,если учесть,что все они родом от туда же,из СССР.
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зенол56 минут назад
Дерьмократия однако
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Vladimirs Palcuks49 минут назад
Пидоры
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