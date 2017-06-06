В Литве оштрафовали латвийца за советскую майку (5)
Общество | 6 июня 2017 года, 11:11
В воскресенье, 4 июня, в литовском городе Клайпеда полиция задержала 34-летнего гражданина Латвии, который с советским гербом на спине, шел пошатываясь по проспекту Аудурос. Об этом сообщает портал Kasjauns.lv.
Кодекс Литовской Республики об административных правонарушениях запрещает демонстрацию нацистских и коммунистических символов, поэтому мужчине пришлось снять майку с надписью "рожден в СССР". Также ему был назначен штраф свыше 100 евро.
Фото: Полиция Клайпеды
Странное решение. Тем более ,если учесть,что все они родом от туда же,из СССР.
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Дерьмократия однако
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Пидоры
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