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Учитывая все возрастающее количество клиентов, приезжающих в магазины на велосипеде, предприятие Maxima Latvija в этом году в целом инвестирует 40 тысяч евро в замену велосипедных стоянок на более новые и надежные.

Уже сейчас возле девяти магазинов размещены новые, надежные стоянки для велосипедов. Между тем в этом году в целом еще 56 старых велопарковок возле Maxima Latvija будут заменены на новые и более надежные стоянки.

"Нам важно, чтобы наши клиенты чувствовали себя удобно, и чтобы для размещения велосипеда не приходилось искать какой-нибудь столб с дорожным знаком или дерево, потому что старые велопарковки устарели и стали притягательны для воришек. Поэтому мы провели совместные консультации с представителями объединения Pilsēta cilvēkiem (город для людей), чтобы выбрать как можно более удобные и надежные парковки для велосипедов, которые можно будет разместить возле наших магазинов. На новых велопарковках жители смогут оставить до 10 велосипедов, пристегнув их на замок", – отмечает директор Департамента по эксплуатации собственности Maxima Latvija Каспар Валдманис.

"Наше общество было радо отзывчивости представителей сети магазинов Maxima Latvija, когда летом прошлого года мы дискутировали о дизайнерских и технических решениях для велосипедных стоянок. Хотим поблагодарить за помощь также и Латвийское Общество велосипедистов – за советы технического характера. А самую большую радость приносит то, что конечный результат оказался действительно радостным уже в прошлом году – когда возле первых четырех магазинов в Риге появились новые парковки, мы поняли, что предприятие находится на правильном пути, устанавливая надежные и удобные парковки возле самого входа в магазины. С нетерпением будем ждать велосипедные стоянки и возле остальных магазинов Maxima Latvija, что определенно улучшит повседневные удобства для велосипедистов, поскольку не придется больше искать свободные столбы с дорожными знаками, чтобы оставить велосипед", – говорит представитель объединения Pilsēta cilvēkiem Каспар Зандбергс.

"Между тем клиенты, у которых еще нет велосипеда, но которые в свободное время хотят совершить поездку на велосипеде, этим летом получат возможность взять велосипед напрокат возле крупнейших магазинов Maxima Latvija в столице, потому что мы начали сотрудничество с Sixt. Уже сейчас наши клиенты с картой лояльности Paldies могут получить скидки, приобретая абонемент Sixt на прокат велосипеда для будничных поездок", – продолжает Валдманис.

Новые, надежные велопарковки уже установлены возле нескольких магазинов Maxima Latvija в Риге – на ул.Юглас, 45; ул.А.Деглава, 67; ул.А.Сахарова, 20a; Юрмалас гатве, 85; ул.Лидоню, 30a; а также в Лиепае, на ул.Ганибу, 167; в Добеле, на ул.Базницас, 14; в Даугавпилсе, на ул.Циетокшня, 60 и в Олайне, на ул.Земгалес, 53.