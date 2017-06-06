Ушаков: летом в Риге отремонтируют 10 центральных улиц (8)
Предстоящим летом за сумму по крайней мере 12 млн евро будет заменено асфальтовое покрытие на 10 улицах Риги, в том числе Бривибас, Валдемара, Элизабетес, Стабу и Дзирнаву, рассказал на пресс-конференции директор департамента сообщения Рижской думы Эмил Якринс.
Председатель думы Нил Ушаков заявил, что в этом году, в отличие от прошлого, ремонтные работы начнутся не в августе, а в июне, и большинство проектов планируется завершить до 1 сентября, но на отдельных улицах после замены коммуникаций будет положен только один слой дорожного покрытия, а второй слой через год. Также через год будут обозначены велодорожки, потому что размечать их осенью нецелесообразно.
В своем аккаунте в социальной сети Facebook Нил Ушаков извинился перед рижанами за то, что в городе будут пробки и неудобства, но иначе отремонтировать асфальтовое покрытие не удастся.
"Выборы закончились, продолжаем работать. Вот так будут выглядеть улицы Элизабетес, Валдемара, Стабу, Бривибас, Дзирнаву и Меркеля к 1 сентября. Также будем ремонтировать мост Брасас. И кстати, вместо исторического булыжника будет асфальт. Все 3 месяца лета на них будет проходить ремонт. Заранее извините – будут и пробки, и неудобства, но мы извлекли уроки из прошлого сезона и поменяли подход к организации ремонтных работ". - написал Ушаков в соцсети Facebook, опубликова соответствующие фото.
Все подробности и советы о лучших вариантах объезда ищите на www.riga.lv/ru
Якринс рассказал, что ремонтные работы планируются на участке ул. Бривибас от Лачплеша до Воздушного моста; на ул. Валдемара от бульв. Кронвалда до ул. Сканстес; ул. Дунтес от ул. Сканстес до ул. Лактас; ул. Элизабетес от ул. Экспорта до ул. Сатекслес; ул. Стабу от Кр. Валдемара до Валмиерас; ул. Дзирнаву от ул. Гоголя до ул. Тербатас; ул. Меркеля от ул. Марияс до бульв. Бривибас; ул. Ленчу, Гану и Зирню от ул. Валдемара до ул. Хоспиталю
Заменены будут брусчатка или асфальт, нанесена новая горизонтальная разметка при этом сами улицы перестраиваться не будут, прежними останутся и светофоры.
Якринс рассказал, что на перестройку улиц планируется истратить из бюджета самоуправления 12 млн евро, но точная цифра будет названа через неделю.
Ушаков добавил, что в этом году ремонтные работы и их качества будут контролироваться активнее. Он признал, что людям придется считаться с транспортными заторами. Якринс призвал людей меньше пользоваться частным транспортом - самоуправление у границ города оборудует парковки, от которых до центра можно доехать не дольше чем за 25 минут.
Все вы такие рассудительные вокруг,точнее осуждающие поступки других.
В Риге много зданий,жилых домов,садиков,школ,дорог нуждающихся в ремонте по факту!
Но Н.Ушаков приводит в порядок постепенно дороги, а что в замен-осуждение-а тут а там!?
Я вообще в шоке, интересно кто из предыдущих правителей сделал больше,человек который не осуждает
людей,ведь ему всё равно Русский ты или Латыш! Не это важно,важно то что он это доносит до людей,
мы все равные,но понимают это не все!
Кстати вопрос к комментатору (...)-Вы вообще сами то сколько сделали во благо кого-то?
Нет я не говорю что вы должны бежать и делать добрые дела,но всё же!
Хоть кто то знает сколько в Риге нуждающихся людей в лекарстве,одежде,еде,покрове,заботе-нет не знаете,
но вы например сами,да вообще каждый из нас может делать что-то хорошее,начните с простого-улыбайтесь чаще прохожим,
просто так, ведь это не сложно,зато день вы себе и другим можете сделать чуточку ярче,приятнее.Или меньше злитесь на окружающих.
В том что происходит с каждым в жизни из нас, ответственны только мы сами,есть исключения-несчастных случаев где бывает виноват кто-то другой!
А из этого всего следует взять на пример урок,будьте чуть добрее,слаженнее друг с другом и уважительнее!
А наш мэр с нашей поддержкой поможет Риге стать лучше!Я лично говорю спасибо за сделанное Н.Ушаковым!
Каждый из нас может просто сказать о том где есть проблема в городе,дорога или будь это садик, неважно что,
просто напомнить о месте того что надо починить,я думаю всё исправят,просто не сразу в один день!
Логично подумайте сами-это не реально всё и сразу!
Извините если есть ошибки,я наверное просто Латышка-идеально говорящая по Русскому, увы могла по грамматике ошибиться
! Не судите строго!