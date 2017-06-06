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Предстоящим летом за сумму по крайней мере 12 млн евро будет заменено асфальтовое покрытие на 10 улицах Риги, в том числе Бривибас, Валдемара, Элизабетес, Стабу и Дзирнаву, рассказал на пресс-конференции директор департамента сообщения Рижской думы Эмил Якринс.

Председатель думы Нил Ушаков заявил, что в этом году, в отличие от прошлого, ремонтные работы начнутся не в августе, а в июне, и большинство проектов планируется завершить до 1 сентября, но на отдельных улицах после замены коммуникаций будет положен только один слой дорожного покрытия, а второй слой через год. Также через год будут обозначены велодорожки, потому что размечать их осенью нецелесообразно.

В своем аккаунте в социальной сети Facebook Нил Ушаков извинился перед рижанами за то, что в городе будут пробки и неудобства, но иначе отремонтировать асфальтовое покрытие не удастся.

"Выборы закончились, продолжаем работать. Вот так будут выглядеть улицы Элизабетес, Валдемара, Стабу, Бривибас, Дзирнаву и Меркеля к 1 сентября. Также будем ремонтировать мост Брасас. И кстати, вместо исторического булыжника будет асфальт. Все 3 месяца лета на них будет проходить ремонт. Заранее извините – будут и пробки, и неудобства, но мы извлекли уроки из прошлого сезона и поменяли подход к организации ремонтных работ". - написал Ушаков в соцсети Facebook, опубликова соответствующие фото.

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Якринс рассказал, что ремонтные работы планируются на участке ул. Бривибас от Лачплеша до Воздушного моста; на ул. Валдемара от бульв. Кронвалда до ул. Сканстес; ул. Дунтес от ул. Сканстес до ул. Лактас; ул. Элизабетес от ул. Экспорта до ул. Сатекслес; ул. Стабу от Кр. Валдемара до Валмиерас; ул. Дзирнаву от ул. Гоголя до ул. Тербатас; ул. Меркеля от ул. Марияс до бульв. Бривибас; ул. Ленчу, Гану и Зирню от ул. Валдемара до ул. Хоспиталю

Заменены будут брусчатка или асфальт, нанесена новая горизонтальная разметка при этом сами улицы перестраиваться не будут, прежними останутся и светофоры.

Якринс рассказал, что на перестройку улиц планируется истратить из бюджета самоуправления 12 млн евро, но точная цифра будет названа через неделю.

Ушаков добавил, что в этом году ремонтные работы и их качества будут контролироваться активнее. Он признал, что людям придется считаться с транспортными заторами. Якринс призвал людей меньше пользоваться частным транспортом - самоуправление у границ города оборудует парковки, от которых до центра можно доехать не дольше чем за 25 минут.