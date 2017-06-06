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С целью снижения рисков терроризма правительство сегодня, 6 июня, одобрило поправки к правилам, которые предусматривают запрет фотографировать и снимать на видео объекты критической инфраструктуры, в том числе, здание Кабинета министров.

Критическая инфраструктура - это объекты, системы или их части, которые жизненно важны для функционирования общества, обеспечения здравоохранения, обороны, безопасности, экономического и социального благополучия людей, и их уничтожение или нарушение работы может существенно повлиять на население. К таким объектам, например, относятся гидроэлектростанции, газопроводы, транспортные системы, а также здание правительства и др.

Хотя уже в настоящее время спецслужбы, оценивая риски, рекомендуют запретить видео-, фотосъемку и другие виды документирования отдельных важных объектов инфраструктуры, нормативные акты не предусматривают механизмов информирования людей о наличии таких запретов.

Как указывают органы безопасности, опыт других стран свидетельствует о том, что перед терактами или другими преступлениями их организаторы проводят разведывательные мероприятия, снимая на видео, фотографируя или иным способом документируя объекты, режим их охраны и другую важную информацию.

Утвержденные правительством поправки предусматривают, что впредь съемку или фотографирование таких объектов будет запрещено проводить без согласования с его владельцами или управляющими, а возле каждого такого объекта будут установлены указатели "Без согласования фотографировать и снимать запрещено".

Одобренные правительством поправки предусматривают также другие меры по предотвращению рисков терроризма на объектах критической инфраструктуры, в частности, проведение теоретических и практических учений по безопасности для работников таких объектов.