На улицах, где в этом году будет меняться дорожное покрытие, посадят деревья, а на участке ул. Пернавас, где проляжет трамвайная линия, будет найдено решение, позволяющее сохранить имеющиеся деревья, рассказал на пресс-конференции о запланированных ремонтах улиц мэр Риги Нил Ушаков.

Он сказал, что Рига станет зеленее, и призвал общественные организации обращаться с предложениями об улучшении городской инфраструктуры в департамент сообщения или лично к мэру.

Директор департамента сообщения Эмил Якринс рассказал, что на ремонтируемых улицах будет опробовано новое решение по отводу сточных вод - вода будет направляться от домов к деревьям. Эта технология уже опробована в мире и в будущем может шире применяться в Риге, если окажется успешной.

Также на улицах будут установлены малые архитектурные формы - скамейки, клумбы, велоштативы. Перестроены будут и въезды во дворы, чтобы пешеходам не приходилось "пробираться по американским горкам", сказал Якринс. Въезд низких автомашин при этом может немного осложниться.

Как писал Mixnews, летом в Риге планируется обновить дорожное покрытие на десяти улицах в центре.