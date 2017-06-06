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Рижане возложили цветы к постаменту памятника поэта Александра Пушкина в Риге, таким образом отметив 218 день рождения великого русского поэта.

Его литературное наследие богато, а произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира.

Согласно опросам социологов, Александр Пушкин остается самым популярным писателем, как среди россиян, так и среди русскоязычных людей, проживающих за рубежом.

Напомним, торжественное открытие памятника Александру Пушкину, подаренного Риге Домом Москвы, состоялось 22 августа 2009 года.

С инициативой установки в Риге памятника выступило "Пушкинское общество в Латвии". Совет по памятникам поддержал эту инициативу еще в 1999 году, однако тогда средств на установку памятника не нашлось.