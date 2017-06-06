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Предприятие Rīgas siltums, на время крупномасштабных ремонтных работ, построило временную теплосеть длиной 400 м, чтобы не прерывать подачу горячей воды 249 зданиям на улице Бривибас.

Чтобы гарантировать безопасную и бесперебойную подачу горячей воды рижанам, предприятие с 5 июня планирует провести масштабные работы по реконструкции теплосетей на участке от здания на улице Бривибас, 163, до улицы Бруниниеку.

С заботой о комфорте жителей окрестных домов, RS построило временную теплосеть протяженностью 400 метров, поэтому 249 зданий на этом участке улицы будут обеспечены горячим водоснабжением. Чтобы работы были завершены в кратчайшие сроки, их будут проводить и в ночное время.