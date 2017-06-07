Общество |

Предприятие RIgas siltums информирует, что во вторник 27 июня будет проводиться гидравлическая проверка тепловых сетей теплоцентралей «Иманта» и «Засулаукс», в связи с чем в домах микрорайонов Иманта, Золитуде, Ильгюциемс, Гривас, Дзирциемс, Дзегужкалнс, Агенскалнс, Засулаукс, а также в районе улиц Шампетера, Калнциема, Даугавгривас, Триядибас, бульвара Александра Грина и Ранькя дамбис не будет горячей воды.

Просим владельцев зданий и управляющих обеспечить надежное отключение систем теплоснабжения от сетей АО RĪGAS SILTUMS.

Чтобы во время проверки в случае повреждений исключить выброс горячей воды в окружающую среду, перед началом тестирования температуру воды опускают ниже +45°С. В связи с этим в отдельных домах температура горячей воды понизится уже в понедельник вечером.

Во время проведения гидравлической проверки тепловые сети являются объектом повышенной опасности – давление теплоносителя в сетях достигает 16 атмосфер.

АО RĪGAS SILTUMS просит жителей незамедлительно сообщать о всех случаях утечки теплоносителя по бесплатному круглосуточному телефону Службы помощи клиентов 8 00000 90.

АО RĪGAS SILTUMS приносит свои извинения за причиненные неудобства!

Информация в интернете – www.rs.lv