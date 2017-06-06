Общество |

Пользователи латвийского сегмента Twitter считают глупыми, сродни решениям в СССР, одобренных сегодня правительством поправок к правилам, предусматривающим запрет фотографировать и снимать на видео объекты критической инфраструктуры, в том числе здание Кабинета министров.

Фотограф Марите Мельника высмеяла планы правительства.

"Коты бы рассмеялись. В целях снижения рисков терроризма запретить фотографировать и проводить видеосьемку Кабинета министров".

Kaķim jāsmejas! Terorisma risku mazināšanai aizliegs fotografēt un filmēt MK https://t.co/CciuiJqQrp via @apollo_lv — Marite (@LaMarie_) 6 июня 2017 г.

Пользовательница Twitter Сильвия поинтересовалась, как будут наказываться виновные. "Хе? Почему?! Каждого туриста, который заснимет здание Кабмина, оштрафуют?"

He? Kapec?! Katram turistam, kas bildes valdibas maju, liks sodu? https://t.co/7IV4igvN9Y — Silvija (@klusumu) 6 июня 2017 г.

Пользовательница под ником "Martas tante" хотела бы уточнить запрет.

"Ну, это на самом деле новости... Тогда надо уточнить, с чем нельзя снимать. С зеркальной фотокамерой, с телефоном, с планшетом или …

OPĀ.

Tas nu gan ir jaunums... Tad tik jāprecizē, ar ko nedrīkst. Ar spoguļkameru, ar telefonu, planšeti vai Vef-Minox :)@pArt07 https://t.co/6nfSoXtTpw — Martastante (@MartasTante) 6 июня 2017 г.

Планируемые поправки критикует звуковой акустик Артурс Перконс.

"Дурацки сочиненный закон. Может быть заставят Google streetview стереть фасады?

Stulbeņu sacerēts likums. Google streetview arī liks izdzēst fasādes? — Arturs Pērkons (@pArt07) 6 июня 2017 г.

IT специалист Марис Удрис рассказал о своем недавнем нарушении. "Вчера совершил нарушение".

vakar pārkāpu likumu... — Māris Ūdris (@arlekiins) 6 июня 2017 г.

Завхоз детского садика "Namiņš" Янис Залгауцкис указал, что многие снимки данных объектов находятся в открытом доступе.

"Вот это я не понимаю! Кому это надо, если с помощью Google Map, Street View и Google Earth все можно осмотреть итак".

Vot šito es nesaprotu! Kam tas vajadzīgs, ja ar Google Map, Street View un Google Earth visu var apskatīt tāpat vien. — Jānis (@Zalgauckis) 6 июня 2017 г.

Пользователь Twitter Петерис предоставил свое пояснение этого закона. "Ну никак не могут отпустить эпоху СССР"

Nu tak nevar tā PSRS laikmetu laist garām. — ️ (@garneles) 6 июня 2017 г.

Работающий в IT сфере Эндий Лисовскис не верит, что от данного запрета будет эффект.

"Как бы не так! Запрещено снимать/фотографировать и все потенциальные террористы сразу возьмут и послушаются. Будут сидеть и рисовать соответствующие объекты. Дураки…"

Kā tad! Aizliegs filmēt/fotografēt un potenciālie teroristi sāks klausīt. Sēdēs un zīmēs attiecīgos objektus. Muļķīgi aizliegumi. https://t.co/lPzdIF0NV3 — Endijs Lisovskis (@ELisovskis) 6 июня 2017 г.

Иронизирует над поправками программист Янис Лацис. "Террорист прочитает новый закон и на критическую инфраструктуру не нападет. Гениально!"

Как сообщалось, с целью снижения рисков терроризма правительство сегодня одобрило поправки к правилам, которые предусматривают запрет фотографировать и снимать на видео объекты критической инфраструктуры, в том числе здание Кабинета министров.

Критическая инфраструктура - это объекты, системы или их части, которые жизненно важны для функционирования общества, обеспечения здравоохранения, обороны, безопасности, экономического и социального благополучия людей, и их уничтожение или нарушение работы может существенно повлиять на население. К таким объектам, например, относятся гидроэлектростанции, газопроводы, транспортные системы, а также здание правительства и др.

Хотя уже в настоящее время спецслужбы, оценивая риски, рекомендуют запретить видео-, фотосъемку и другие виды документирования отдельных важных объектов инфраструктуры, нормативные акты не предусматривают механизмов информирования людей о наличии таких запретов.