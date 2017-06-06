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Расходы жителей Латвии в зарубежных поездках продолжительностью в несколько дней в 2016 году сократились на 3,8% - до 430 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Средние расходы на одну такую поездку в прошлом году составили 344 евро - на 15,9 евро меньше, чем в 2015 году. Наибольшую их часть составили транспортные расходы до/из пункта назначения (35,1%).

Расходы на ночлег составили 30,1%, на питание в кафе и ресторанах - 10,6%. В прочие расходы входят траты на посещение культурных и развлекательных мероприятий, покупки и т.п.

Средние суточные расходы в зарубежных поездках в 2016 году составили 58,1 евро - на 8,6 евро меньше, чем в 2015 году.

В прошлом году латвийцы совершили 1,2 млн зарубежных поездок продолжительностью несколько дней - на 0,7% больше, чем в позапрошлом.

За границей жители Латвии в 2016 году переночевали 7,4 млн раз - на 10,5% больше, чем в 2015 году.

Чаще всего целью зарубежных поездок был отдых - в 60,5% случаев. В 21,1% случаев латвийцы ездили за границу навестить друзей и родных.

Больше всего коротких зарубежных поездок в прошлом году жители Латвии совершили в Литву (17%) и Эстонию (16,8%).

В 36,8% случаев для зарубежных поездок латвийцы использовали воздушный транспорт, в 35,5% - легковой автомобиль или мотоцикл.

Средняя продолжительность таких поездок в прошлом году составила 5,9 суток - на 0,5 суток больше, чем в 2015 году.

В 2016 году жители Латвии совершили 0,7 млн однодневных зарубежных поездок без ночлега - на 44,2% больше, чем в 2015 году. Общие расходы в этих поездках увеличились на 31,3% до 31,2 млн евро, средние - уменьшились на 4,4 евро до 45,2 евро.