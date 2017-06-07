Общество |

В середине сентября ожидаются общие военные учения России и Белоруссии "Запад-2017", которые пройдут вблизи границ Балтии. Как пишет газета Latvijas Avīze, несмотря на то, что они затрагивают государства в этом регионе, учения пока не рассматриваются как реальная угроза.

"Не думаю, что учения "Запад-2017" могут внести реальный военный кризис в регион, так как все ждут этих учений, готовятся и следят за ними", - отметила старшая исследовательница Латвийской национальной академии обороны Нора Ванага.

Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Ранее департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность они усмотрели в учениях "Запад-2017».

Между тем, глава МИД Белоруссии Владимир Макей отметил, что российско-белорусские военные учения будут максимально открытыми для наблюдателей, а опасения западных стран неуместны.

"Обсудим наши подходы к взаимодействию с НАТО с акцентом на вопросы двухсторонней координации. Наряду с мониторингом обстановки мы вынуждены задействовать средства и потенциал по соразмерным шагам по укреплению координации. Само собой разумеется, что мы не пренебрегаем и оборонным элементом для поддержания безопасности, включая военное сотрудничество с Россией", — сказал Макей.

Макей назвал "неуместными и демонстративными" опасения западных стран из-за проведения совместных с РФ военных учений.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что они будут максимально транспарентными и открытыми для наблюдения", — заявил глава белорусского МИД.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.