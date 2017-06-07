Общество |

Правительство выделило 349 676 евро из средств на непредвиденные расходы на реконструкцию фасада Рижского цирка.

Эта сумма предусмотрена для укрепления фасада.

Также необходимо разработать план по перестройке здания, чтобы оно было пригодно для современного цирка.

В прошлом году Бюро по надзору за строительством назвало здание цирка самым опасным в Риге и намеревалось его закрыть.

После повторной проверки бюро признало, что здание не так опасно.