76% населения Латвии ничего не знает об Аналитической службе Сейма (+ОПРОС) (7)
Общество | 7 июня 2017 года, 08:20
76% населения Латвии ничего не знает об Аналитической службе, которая уже более трех месяцев оценивает эффективность рассматриваемых в Сейме законопроектов. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала LNT.
Новая структурная единица парламента была утверждена 1 марта 2017 года. Аналитическая служба обеспечивает проведение описательно-аналитических исследований и оказывает помощь законодателям в процессе принятия решений и в контроле над исполнительной властью.
Только 1% жителей ответили, что хорошо проинформированы о работе новой службы. Каждый пятый ответил, что о новой рабочей группе слышал кое-что.
Источник: skaties.lv
Да мы вообще ничего о латышских службах. Куча всяких министерств, управлений, отделов, отделений... 180 000 чиновничьего аппарата на полтора миллиона проживающего здесь населения. Что они все делают? Откуда столько бумаги, чтобы ее бесконечно можно было бы перекладывать с места на места, с инстанции на инстанцию! Откуда столько кофе, булочек, пирожков, чтобы прокормить всю эту армию проглотов?
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.... и 86% ничего не знает о работе Сейма, как и о самом Сейме
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проект протОлкнутый лично ринкевичем, просто ЕМУ нравится первая часть слова----вот и вставляет его, где можно и где низя===АНАЛ-НЫТИКИ
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