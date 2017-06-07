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76% населения Латвии ничего не знает об Аналитической службе, которая уже более трех месяцев оценивает эффективность рассматриваемых в Сейме законопроектов. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала LNT.

Новая структурная единица парламента была утверждена 1 марта 2017 года. Аналитическая служба обеспечивает проведение описательно-аналитических исследований и оказывает помощь законодателям в процессе принятия решений и в контроле над исполнительной властью.

Только 1% жителей ответили, что хорошо проинформированы о работе новой службы. Каждый пятый ответил, что о новой рабочей группе слышал кое-что.

Источник: skaties.lv