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Правящая коалиция Рижской думы допустила в своей работе ряд ошибок, которые она постарается исправить. Об этом сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении мэр Риги Нил Ушаков.

По его словам, исправление ошибок начнется с реформ в едином столичном домоуправлении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). Он отметил, что реформа уже фактически подготовлена, но перед выборами ее не могли позволить себе начать.

Мэр признал, что качество работы RNP с клиентами хромает, поэтому будет проведен пересмотр кадров - кто-то будет переведен на другую должность, а кто-то уволен.

Число увольняемых работников Ушаков не назвал, отметив, что результаты работы каждого работника еще будут оцениваться.

На вопрос о том, рассматривает ли "Согласие" возможность укрепить коалицию в думе, пригласив к сотрудничеству людей из других партий, Ушаков признал, что оппозиция стала сильнее и это вынуждает быть более дисциплинированными.

По словам Ушакова, "Согласие"/"Честь служить Риге" открыты для сотрудничества, но все оппозиционные партии договорились с ними не работать, поэтому он подождет, когда у них пройдет "предвыборная эйфория" и тогда, возможно, будет с ними говорить.

Мэр не ответил на вопрос, какая из оппозиционных партий ему кажется наиболее конструктивной, отметив, что вся оппозиция фактически новая и у него нет опыта сотрудничества с этими людьми.