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Лишенную допуска к государственной тайне госсекретарю Министерства внутренних дел (МВД) Илзе Петерсоне-Годмане будет предложена другая должность в государственном управлении. Об этом сообщил в передачи "900 секунд" на телеканале LNT премьер-министр Марис Кучинскис.

"Однозначно ей будет предложена возможность работать в одном из министерств, где требуется опытный руководитель. Но на должности, где нет необходимости в допуске к государственной тайне", - сообщил премьер.

От отметил, что сама Петерсоне-Годмане сейчас выразила желание пару месяцев отдохнуть.

Кучинскис не назвал сферу, в которой ей может быть предложена новая должность.

Напомним, что из-за лишения допуска к гостайне Петерсоне-Годмане 8 июня уходит в отставку.

Бюро по защите Сатверсме (БЗС) отказало ей в продлении допуска к гостайне, она обжаловала это решение у генпрокурора Эрика Калнмейерса, но бюро генпрокурора оставило решение БЗС в силе.

Петерсоне-Годмане занимала должность госсекретаря МВД с 2009 года, а в системе внутренних дел работает с 1998 года.