Принуждение инвалидов к голосованию: начата проверка (1)
Полиция безопасности (ПБ) проверяет информацию о возможном воздействии на обитателей социального центра во время выборов в самоуправления.
В социальных сетях появилась информация о том, что на автобусе в культурный центр Berģi, где находился 103 избирательный участок, были доставлены жители пансионата Ezerkrasti, которых принудили голосовать за определенный список.
Руководитель пансионата Валентина Малцане опровергает появившуюся в сети информацию.
"Ничего подобного не происходило. Жители Ezerkrasti приехали 3 июня в культурный центр на концерт норвежского хора", - пояснила она.
Ezerkrasti является филиалом центра социального ухода "Рига", который обеспечивает социальную реабилитацию лиц с инвалидностью и тяжелыми расстройствами психического здоровья.
Информация проверяется Полицией безопасности. В интересах следствия ПБ отказывается от расширенных комментариев.
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в целом на 103-м участке проголосовало 1876 граждан, но действительными были признаны 1869 бюллетеней.
На этом участке граждане в основном голосовали за "Согласие", Новую консервативную партию и список Латвийского объединения регионов и "Для развития Латвии".