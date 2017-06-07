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Полиция безопасности (ПБ) проверяет информацию о возможном воздействии на обитателей социального центра во время выборов в самоуправления.

В социальных сетях появилась информация о том, что на автобусе в культурный центр Berģi, где находился 103 избирательный участок, были доставлены жители пансионата Ezerkrasti, которых принудили голосовать за определенный список.

Руководитель пансионата Валентина Малцане опровергает появившуюся в сети информацию.

"Ничего подобного не происходило. Жители Ezerkrasti приехали 3 июня в культурный центр на концерт норвежского хора", - пояснила она.

Ezerkrasti является филиалом центра социального ухода "Рига", который обеспечивает социальную реабилитацию лиц с инвалидностью и тяжелыми расстройствами психического здоровья.

Информация проверяется Полицией безопасности. В интересах следствия ПБ отказывается от расширенных комментариев.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в целом на 103-м участке проголосовало 1876 граждан, но действительными были признаны 1869 бюллетеней.

На этом участке граждане в основном голосовали за "Согласие", Новую консервативную партию и список Латвийского объединения регионов и "Для развития Латвии".