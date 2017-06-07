Принуждение инвалидов к голосованию: начата проверка (1)

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Общество | 7 июня 2017 года, 10:43

Полиция безопасности (ПБ) проверяет информацию о возможном воздействии на обитателей социального центра во время выборов в самоуправления.

В социальных сетях появилась информация о том, что на автобусе в культурный центр Berģi, где находился 103 избирательный участок, были доставлены жители пансионата Ezerkrasti, которых принудили голосовать за определенный список.

Руководитель пансионата Валентина Малцане опровергает появившуюся в сети информацию.

"Ничего подобного не происходило. Жители Ezerkrasti приехали 3 июня в культурный центр на концерт норвежского хора", - пояснила она.

Ezerkrasti является филиалом центра социального ухода "Рига", который обеспечивает социальную реабилитацию лиц с инвалидностью и тяжелыми расстройствами психического здоровья.

Информация проверяется Полицией безопасности. В интересах следствия ПБ отказывается от расширенных комментариев.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в целом на 103-м участке проголосовало 1876 граждан, но действительными были признаны 1869 бюллетеней.

На этом участке граждане в основном голосовали за "Согласие", Новую консервативную партию и список Латвийского объединения регионов и "Для развития Латвии".

Комментарии 1
Не Лоялен2 часа назад
А даже если так и было на самом деле хрен кто чего докажет!Да и думаю разбираться особо не будет!Там у них все схвачено!Зато нам потом придурки вроде Шноре Аболтыни и тому подобное,любят рассказывать сказки про то что в стране честные выборы,в то время как людей принуждают на работах работодатели голосовать за тех кому им было выгодно,заставляют так же голосовать за кого им выгодно пенсионеров,и треть населения страны лишена законного права голоса,так как у него его просто украло государство!
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