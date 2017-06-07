Депутат Рижской думы показал зарплату: думаете, мы получаем тысячи? (43)

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Общество | 7 июня 2017 года, 11:58

Депутат Рижской думы от партии "Единство" Валдис Гаварс опубликовал на своей странице Facebook выписку из ведомости о начислении заработной платы. Он считает, что по сравнению с зарплатами депутатов Сейма, в думах получают небольшие деньги.

"Публикую это изображение, так как многие люди думают, что депутаты думы получают тысячи евро, так же как и члены парламента. К сожалению, это не так", - сообщил Гаварс порталу Skaties.lv.

Так, в мае депутат оппозиции за работу в Рижской думе за 32,7 часов получил 633 евро.

"Так как работа депутата - общественная работа, у нее есть свой лимит - оплачиваются не более 40 часов в месяц. Так как я нахожусь в двух комитетах (обязательно их должно быть два) и в десяти комиссиях. Работа в комиссиях не оплачивается (за что спасибо депутатам). За все восемь лето только несколько раз я получал расчет за все 40 часов работы", - пишет депутат.

Комментарии 43
Woooow1 час назад
Какой ужас! Бедные люди....за 40 часов такие маленькие деньги. А ничего что люди работают по 160-200 часов и полючают МИНИМАЛЬНУЮ зарплату, которая "на руки" даже 300€ не составляет. Это уже наглость в чистом виде, господа политики. Лучше бы молчали и не позорились...
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...1 час назад
Аха, только вот беда такую сумму что бы заработать простому смертному, надо ПАХАТЬ 160 часов, а не 32. И стоя на ногах, а не сидя в носу ковыряя...
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8 леееет1 час назад
8 лет этот человек страдает,занимая место в рижской думе!!!!!Кто-нибудь,что-нибудь слышал о добрых делах этого депутата,2 комитета,10 комиссий:))))))куртки замшевые....3.
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