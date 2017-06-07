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Депутат Рижской думы от партии "Единство" Валдис Гаварс опубликовал на своей странице Facebook выписку из ведомости о начислении заработной платы. Он считает, что по сравнению с зарплатами депутатов Сейма, в думах получают небольшие деньги.

"Публикую это изображение, так как многие люди думают, что депутаты думы получают тысячи евро, так же как и члены парламента. К сожалению, это не так", - сообщил Гаварс порталу Skaties.lv.

Так, в мае депутат оппозиции за работу в Рижской думе за 32,7 часов получил 633 евро.

"Так как работа депутата - общественная работа, у нее есть свой лимит - оплачиваются не более 40 часов в месяц. Так как я нахожусь в двух комитетах (обязательно их должно быть два) и в десяти комиссиях. Работа в комиссиях не оплачивается (за что спасибо депутатам). За все восемь лето только несколько раз я получал расчет за все 40 часов работы", - пишет депутат.