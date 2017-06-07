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Выращенная в Латвии клубника на Центральном рынке Риги продается по 10-13 евро за килограмм, рассказал представитель отдела маркетинга и коммуникаций рынка Ивар Яковелс.

На рынке в настоящее время продается ранняя латвийская клубника, которую выращивают в теплицах. Более широкий ассортимент ягод ожидается с середины июня.

Вчера на рынке появилась и первая клубника из Литвы, цена которой составляет 3,5 евро за килограмм.

Греческая клубника продается по 2,5 евро за килограмм, а польская - по цене от 1,5 до 3 евро.

Как отметил Яковелс, цена клубники на рынке примерно такая же, как и в предыдущие годы.