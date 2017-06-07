На рынке местная клубника стоит в 6-8 раз дороже польской (4)
Общество | 7 июня 2017 года, 12:38
Выращенная в Латвии клубника на Центральном рынке Риги продается по 10-13 евро за килограмм, рассказал представитель отдела маркетинга и коммуникаций рынка Ивар Яковелс.
На рынке в настоящее время продается ранняя латвийская клубника, которую выращивают в теплицах. Более широкий ассортимент ягод ожидается с середины июня.
Вчера на рынке появилась и первая клубника из Литвы, цена которой составляет 3,5 евро за килограмм.
Греческая клубника продается по 2,5 евро за килограмм, а польская - по цене от 1,5 до 3 евро.
Как отметил Яковелс, цена клубники на рынке примерно такая же, как и в предыдущие годы.
Никакого отличия от той же Польской или Греческой нет.
Экологически чистая?
Да ладно.
Сказкам не верим давно.
Те же технологии, те же химикаты используются.
И следовательно такая же пластмассовая.
Акцент Латвийская(местная) и на этом всё.
на жадности благополучия не построишь.
Так что поем пока Польскую, а потом и на моих грядках подоспеет своя.Нормальная, и выращеная без разной дряни.