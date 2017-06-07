На рынке местная клубника стоит в 6-8 раз дороже польской (4)

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Общество | 7 июня 2017 года, 12:38

Выращенная в Латвии клубника на Центральном рынке Риги продается по 10-13 евро за килограмм, рассказал представитель отдела маркетинга и коммуникаций рынка Ивар Яковелс.

На рынке в настоящее время продается ранняя латвийская клубника, которую выращивают в теплицах. Более широкий ассортимент ягод ожидается с середины июня.

Вчера на рынке появилась и первая клубника из Литвы, цена которой составляет 3,5 евро за килограмм.

Греческая клубника продается по 2,5 евро за килограмм, а польская - по цене от 1,5 до 3 евро.

Как отметил Яковелс, цена клубники на рынке примерно такая же, как и в предыдущие годы.

Комментарии 4
ха ха ха.1 час назад
Пусть хоть по 20 евро продают сами себе.
Никакого отличия от той же Польской или Греческой нет.
Экологически чистая?
Да ладно.
Сказкам не верим давно.
Те же технологии, те же химикаты используются.
И следовательно такая же пластмассовая.
Акцент Латвийская(местная) и на этом всё.
на жадности благополучия не построишь.
Так что поем пока Польскую, а потом и на моих грядках подоспеет своя.Нормальная, и выращеная без разной дряни.
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Так15 минут назад
Это же латвийская нокиа - вся клубника польская, потому и вкус одинаковый, только цена отличается.
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wolf17 минут назад
Kakaja laptejskaja klubnika v srane krome pnjej nichego ne rastjot
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