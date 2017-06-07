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В Риге начинается строительство долгожданного путепровода в Саркандаугаве, об этом сообщил мэр города Нил Ушаков на своей странице в Facebook.

"Начинается постройка путепровода в Саркандаугаве. Сперва приводятся в порядок ближайшие коммуникации. В конце следующего года пробок на переезде больше не будет", - пишет мэр.

Напомним, как писал Mixnews, еще в 2015 году Ушаков обещал, что постройка моста в Саркандаугаве начнется в 2017 году.

"Хорошая новость для всех, кто стоит в пробках на Саркандаугаве. После всех возможных согласований, чтобы получить европейские деньги, мы начинаем процесс строительства моста. Сейчас объявляется конкурс на проектирование, физически строительство начнется в начале 2017-го года. Около полутора лет потребуется на строительство самого моста", - писал тогда Ушаков в Facebook.