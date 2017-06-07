Школьникам могут запретить сдавать экзамены на русском языке (12)
Школьникам могут запретить выбирать язык сдачи экзаменов, то есть экзамены будут сдаваться только на латышском языке, предусматривают подготовленные Министерством образования и науки поправки к правилам о содержании и порядке сдачи централизованных экзаменов.
Сейчас действуют правила правительства, предусматривающие, что учащийся, получающий образование по программе нацменьшинств, имеет право выбирать язык сдачи централизованного экзамена - латышский либо русский. Материалы экзаменов готовятся на латышском языке, а язык выполнения работы учащийся выбирает сам.
С учетом растущей тенденции среди учащихся школ нацменьшинств выбирать для сдачи экзамена латышский язык МОН предлагает установить, что для учащегося, получающего всеобщее среднее образование, что относится и к программам нацменьшинств, язык сдачи экзамена - латышский.
Также планируется дополнить правила пунктом о том, что экзамены проводятся на латышском языке, исключая языковые учебные предметы.
Необходимость поправок обусловлена тем, что представители Государственной службы качества образования, присутствуя на экзаменах в качестве наблюдателей, констатировали, что в ряде школ нацменьшинств экзамен проводится на языке меньшинства, что противоречит норме закона о госязыке о том, что мероприятия в государственных и муниципальных учреждениях проводятся на государственном языке.
В консультативном совете по вопросам нацменьшинств отказались комментировать для радио Baltkom упомянутые поправки, пока они находятся на этапе рассмотрения.
Цивилизованные латыши получили переведенную на латышский язык Библию только в 1694 году. И сделал этот перевод человек, которого звали просто - Эрнст Глюк. Чудная латышская фамилия, не правда ли! Параллельно для этих целей немцы изобрели для латышей письменность на основе немецкой грамматики. Это сделали люди носящие следующие фамилии (чтобы потом небыло вопросов) - Регегаузен (1644) и Адольфи (1685). Окончательно латышскую письменность создал Г.Ф. Штендер в середине 18 века.