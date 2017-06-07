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_Фото/Valsts policija _

За год Государственная полиция получает более 8000 вызовов на семейные конфликты, а на учете в полиции состоят 1180 лиц, в отношении которых принято судебное решение о временной защите от насилия, сообщили в Госполиции.

С целью уменьшить в Латвии насилие в отношении женщин и мотивировать женщин заявлять о насилии и обращаться за помощью Министерство благосостояния в сотрудничестве с Госполицией и центром "Марта", Министерстом юстиции и Латвийской ассоциацией сельских семейных врачей реализует софинансируемый ЕС проект "На шаг ближе: единый ответ общины на случаи насилия в отношении женщин".

Чаще всего в поле зрения этих структур попадают случаи насилия в отношении женщин, когда насильником является супруг. Нередки случаи, когда насилие в отношении своих матерей совершают взрослые сыновья. Госполиция получает в среднем по 24 вызова в сутки на так называемые семейные конфликты.

Пострадавшие активно используют возможность просить суд о временной защите от насилия. В прошлом году почти 350 пострадавшим были оказаны услуги социальной реабилитации.

Первый шаг, или пилотный проект будет реализован с июня по октябрь 2017 года в Тукумсском самоуправлении, где все причастные структуры - полиция, суд, социальная служба, сиротский суд, специалисты сферы здравоохранения и других сфер - уже доказали способность работать единой командой.

В рамках проекта в июне начнется также цикл информационно-просветительских семинаров для журналистов региональных и национальных СМИ.

Информационные материалы подготовлены и для пострадавших от насилия женщин.