Общество |

Latvijas valsts ceļi (LVC), обобщив данные за период с 2014 по 2016 гг., составило новую карту черных точек на латвийских автодорогах, на которой отмечено 99 точек, сообщили представители LVC.

Черной точкой считается место, где на протяжении одного километра в течение трех лет произошло не меньше восьми дорожно-транспортных происшествий (ДТП) или в ДТП погибли по меньшей мере три человека.

Больше всего таких черных точек в окрестностях Риги, где дорожное движение наиболее интенсивное, а самая опасная черная точка находится на 41-м км Таллинского шоссе, на перекрестке с автодорогой P53, где за последние три года в ДТП погибли шесть и пострадали пять человек.

Самое большое количество черных точек (174) было отмечено в докризисное время. По сравнению с предыдущими тремя годами (2011-2013 гг.) на новой карте 41 черная точка исчезла.

Карта черных точек обновляется через каждые три года. Ознакомиться с ней можно на здесь.