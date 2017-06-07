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Морские пехотинцы США высадились на побережье в Вентспилсе. Маневры проходят в рамках военных учения НАТО, об этом сообщается на странице центра информации NATO NFIU Latvia в Twitter.

Как сообщалось, в конце прошлой недели в порт зашел американский военный корабль USNS SGT. William R.Button, чтобы выгрузить необходимую для учений экипировку и технические средства. Техника доставлялась в Адажи по железной дороге и по автодорогам.

Напомним, 24 мая американские морские пехотинцы уже выгружали на Вентспилсском пляже военную технику.

Как сообщила представитель Министерства обороны Сандра Брале, техника, в том числе танки, выгружена на пляже в Варвской волости в нескольких километрах от Вентспилса.

Baltops - это крупнейшие в этом году маневры, проходящие на Балтийском море. Основная фаза учения состоится в Польше.

Маневры Baltops проводятся с 1971 года. В прошлом году в них приняли участие 17 стран - Бельгия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Великобритания, США, а также Финляндия и Швеция, сообщал сайт НАТО. Тогда маневры проходили в южной части Балтийского моря у берегов Швеции, Дании и Польши.