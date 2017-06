Общество |

Морские пехотинцы США высадились на побережье в Вентспилсе. Маневры проходят в рамках военных учения НАТО, об этом сообщается на странице центра информации NATO NFIU Latvia в Twitter.

