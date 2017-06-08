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В течение трех лет в Риге появятся зарядные станции для электромобилей.

Общая стоимость проекта – 3,65 млн евро, большую часть средств (85%) предоставляет Европейский союз в рамках программы региона Балтийского моря на 2014-2020 годы INTERREG. Доля самоуправления составляет 240 тыс. евро.

Также самоуправление намерено закупить электромобили для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

В столице реализацию проекта будет координировать Рижское агентство энергетики совместно с Департаментом жилья и окружающей среды и Рижской 1-й больницей. Приступить к реализации проекта планируется в конце июня.

Главная цель проекта BSR electric – повысить роль э-мобильности в транспортных системах в регионе Балтийского моря и снизить выброс СО2 и, соответственно, повысить качество жизни в городе.