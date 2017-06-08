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Правящая коалиция отказалась от введения фиксированной платы за медицинское страхование или так называемого "налога на здоровье". Тем не менее, такой обязательный денежный взнос будет предусмотрен для тех, кто уклоняется от уплаты социального налога. Об этом в интервью Латвийскому радио сообщил премьер-министр Марис Кучинскис.

Премьер подчеркнул, что переговоры по этому вопросу близятся к завершению. Осталось достичь договоренности касательно того, что услуги медицинской помощи должны быть тесно связаны с уплатой налогов.

Коалиция также отвергла предложение об обязательном платеже для всех жителей Латвии в размере 20 евро.

Премьер также рассказал, что в стадии обсуждения находится вопрос о повышении на 1% налога на добавленную стоимость.

Напомним, что рабочая группа под руководством премьер-министра Мариса Кучинскиса предложила несколько вариантов дополнительного финансирования медицины, но партнеры по правящей коалиции пока однозначно не поддержали ни один из них.