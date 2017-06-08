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Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об обороте алкогольных напитков, запрещающие с 1 апреля 2018 года продавать пиво в пластмассовых бутылках большой емкости.

Согласно поправкам, пиво, напитки, полученные путем брожения, промежуточные продукты и другие алкогольные напитки, произведенные до 31 декабря 2017 года, нельзя будет продавать в упаковке объемом более 0,5 литра, если абсолютное содержание спирта в напитке превышает 5,8 процента.

Реализовывать их в Латвии можно будет до истечения срока годности, но не дольше 31 марта 2018 года. Экспортировать эту продукцию можно будет и после этого срока. Если абсолютное содержание спирта не превышает 5,8 процента, объем упаковки не должен превышать 1 литра.

Как сообщалось, 11 мая Сейм принял поправки к закону об обороте алкогольных напитков, запрещающие с 1 сентября 2020 года продавать пиво в пластмассовых бутылках емкостью больше 1 литра.

Президент вернул эти поправки в Сейм на повторное рассмотрение, так как считает, что необходимо вообще отказаться от использования пластмассовой тары в производстве и обороте алкогольных напитков.