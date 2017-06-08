Из магазинов исчезнет пиво в пластиковых бутылках (8)
Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об обороте алкогольных напитков, запрещающие с 1 апреля 2018 года продавать пиво в пластмассовых бутылках большой емкости.
Согласно поправкам, пиво, напитки, полученные путем брожения, промежуточные продукты и другие алкогольные напитки, произведенные до 31 декабря 2017 года, нельзя будет продавать в упаковке объемом более 0,5 литра, если абсолютное содержание спирта в напитке превышает 5,8 процента.
Реализовывать их в Латвии можно будет до истечения срока годности, но не дольше 31 марта 2018 года. Экспортировать эту продукцию можно будет и после этого срока. Если абсолютное содержание спирта не превышает 5,8 процента, объем упаковки не должен превышать 1 литра.
Как сообщалось, 11 мая Сейм принял поправки к закону об обороте алкогольных напитков, запрещающие с 1 сентября 2020 года продавать пиво в пластмассовых бутылках емкостью больше 1 литра.
Президент вернул эти поправки в Сейм на повторное рассмотрение, так как считает, что необходимо вообще отказаться от использования пластмассовой тары в производстве и обороте алкогольных напитков.
Объясняю.На борьбу с пьянством это ни как не похоже,что бы люди меньше пили или более качественные напитки,нужно улучшать уровень жизни населения.А алкоголизм надо лечить.Запреты никогда не способствуют снижению алкогольной зависимости.Запреты способствуют появлению фабрик для изготовления кустарного производства и нелегальных точек.Увеличится уровень употребления напитков кустарного производства,контрабандного алкоголя и прочих спиртосодержащих напитков и количества отравлений,включая смертельные случаи.Те кто употребляли двушки,уверен делали это из-за отсутствия средств,купить что то более качественное.Возможно помимо отравлений,увеличится и уровень преступности на улице.
А такие короткие сроки до начала действия закона,только подчеркивают отрицательную бизнес среду в Латвии и отпугивает будущих инвесторов,не только касающихся алкогольной продукции.Инвесторы видят,что налоги и законы меняются часто и быстро,что непредсказуемы.
Мой вывод:Ухудшение репутации бизнес среды,полный и частичный перенос производства пива в более дружелюбные к бизнесу страны с прогнозируемой политикой.Дыра в бюджета за счет недополученных налогов и новых безработных,плюс дополнительные расходы на медиков,к которым будут поступать алкоголики с различными видами отравления.