МВД просит 52 млн евро на борьбу с терроризмом (3)

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Общество | 8 июня 2017 года, 12:26

Министерство внутренних дел запросило на приоритетные меры в 2018 году 52 млн евро, сообщила пресс-секретарь МВД Алисе Адамане.

МВД подало в Министерство финансов и Межведомственный координационный центр 47 заявок приоритетных мер на 2018, 2019 и 2020 годы, на выполнение которых требуется дополнительное финансирование. Часть запрошенного финансирования составляют базовые бюджетные расходы на выполнение основных функций, на которые сейчас не хватает финансирования.

Для обеспечения необходимого базового финансирования и отдельных приоритетных мер МВД ежегодно требуются дополнительно 52 млн евро.

Важнейшими приоритетами бюджета МВД являются укрепление Государственной погранохраны и охраны границы; укрепление безопасности в сфере кибербезопасности и антитерроризма; меры по предотвращению детской преступности и защиты детей от преступных деяний.

МВД также требуются средства на улучшение инфраструктуры и материально-технической базы.

Комментарии 3
Alex52 минуты назад
Наглецы, националы и так ,почти бесплатно "выжили всех" беженцев ,загребли себе 200.000 на премии ,а теперь МВД захотело хапнуть .Чё,на армию насмотрелись ?Да сюда террор и не сунется,тут давно выживают только спартанцы 21го века ну и нувориши ,типа "кунги"...
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Sedna1 час назад
Молодцы! Терроризма нету, а денег хочется. И ведь во всём Путин виноват!
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☺■□■□■■□■□27 минут назад
Наши полицаи поедут в Сирию фоторадары ставить?
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