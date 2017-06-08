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Министерство внутренних дел запросило на приоритетные меры в 2018 году 52 млн евро, сообщила пресс-секретарь МВД Алисе Адамане.

МВД подало в Министерство финансов и Межведомственный координационный центр 47 заявок приоритетных мер на 2018, 2019 и 2020 годы, на выполнение которых требуется дополнительное финансирование. Часть запрошенного финансирования составляют базовые бюджетные расходы на выполнение основных функций, на которые сейчас не хватает финансирования.

Для обеспечения необходимого базового финансирования и отдельных приоритетных мер МВД ежегодно требуются дополнительно 52 млн евро.

Важнейшими приоритетами бюджета МВД являются укрепление Государственной погранохраны и охраны границы; укрепление безопасности в сфере кибербезопасности и антитерроризма; меры по предотвращению детской преступности и защиты детей от преступных деяний.

МВД также требуются средства на улучшение инфраструктуры и материально-технической базы.