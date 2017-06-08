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В новейший международный рейтинг QS World University Rankings в этом году впервые включены сразу два высших учебных заведений Латвии.

Свои позиции в рейтинге сохранил Латвийский университет, а впервые в него вошел Рижский технический университет, при этом ему сразу удалось обойти ЛУ, который в течение нескольких лет был единственным латвийским вузом в этом рейтинге.

РТУ в рейтинге QS World University Rankings входит в число вузов с 651 по 700 место, а ЛУ сохранил прежнюю позицию - с 701 по 750 место.

РТУ в этом рейтинге получил три звезды из пяти, ЛУ - четыре звезды. В результате вхождения РТУ в рейтинг общее число представленных в нем балтийских вузов выросло до восьми.

Эстония в рейтинге представлена двумя вузами - Тартуским университетом (314-е место) и Таллинским технологическим институтом (601-650).

Литву в рейтинге представляют четыре вуза - Вильнюсский университет (401-410), Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса (551-600), Каунасский технологический университет (701-750), Университет Витаутаса Великого (801-1000).

Первая тройка рейтинга с прошлого года не изменилась - на первом месте Массачусетский технологический институт, на втором - Стэнфордский университет, на третьем - Гарвардский университет. Все эти вузы находятся в США. В первую десятку рейтинга вошли вузы из США, Великобритании и Швейцарии.

QS World University Rankings составляется с 2004 года и является одним из наиболее престижных в мире рейтингов в сфере высшего образования.