В Риге за 600 000 обновят пешеходный туннель у вокзала (4)
Общество | 8 июня 2017 года, 13:12
В Риге почти за 600 000 евро обновят пешеходный туннель от Центрального рынка к железнодорожному вокзалу, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.
Департамент сообщения Рижской думы объявил закупочный конкурс на реновацию пешеходного туннеля от Центрального рынка к железнодорожному вокзалу.
На конкурс было подано только одно предложение, в результате туннель за 595 820 (без НДС) реновирует строительная компания ReRe Meistari 1.
Компания ReRe Meistari 1 была учреждена в 2014 году. В 2016 году ее оборот составил 3,035 млн евро, убытки - 89 000 евро.
Теперь рижские бездомные будут сидеть в элитном переходе! Спасибо ..эр!!!
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Ну наконец то!! А то мне мерзко сидеть там и играть на гитаре с двулей!
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Ну да лучше тоннель обновить чем врачам зп повысить!!
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