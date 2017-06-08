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В Риге почти за 600 000 евро обновят пешеходный туннель от Центрального рынка к железнодорожному вокзалу, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Департамент сообщения Рижской думы объявил закупочный конкурс на реновацию пешеходного туннеля от Центрального рынка к железнодорожному вокзалу.

На конкурс было подано только одно предложение, в результате туннель за 595 820 (без НДС) реновирует строительная компания ReRe Meistari 1.

Компания ReRe Meistari 1 была учреждена в 2014 году. В 2016 году ее оборот составил 3,035 млн евро, убытки - 89 000 евро.