Общество |

Госполиция задержала администратора процесса неплатежеспособности ликвидируемого Trasta komercbanka Илмара Крумса и администратора еще одного процесса неплатежеспособности Мариса Спрудса.

Телефон Крумса выключен, а в офисе Спрудса сообщили, что его нет на месте и пару дней он будет в отпуске.

По имеющейся информации, в среду Управление по борьбе с экономическими преступлениями провело несколько обысков.

В рамках какого уголовного процесса проведены эти задержания, пока неизвестно.

Латвийская ассоциация сертифицированных администраторов процесса неплатежеспособности пока тоже не располагает информацией о задержании Крумса и Спрудса.

Начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин сообщил, что в целом были задержаны четыре человека, в том числе администраторы процесса неплатежеспособности.

Он подтвердил, что вчера УБОП провело ряд следственных действий по ранее начатым уголовным процессам, в том числе обыски. Эти дела возбуждены о возможных преступлениях в рамках процессов неплатежеспособности.

В настоящее время полиция проводит другие процессуальные действия, но в интересах следствия более подробная информация не предоставляется.

Телепередача "Ничего личного" в прошлом году сообщала, что Крумс в процессе ликвидации потратил почти 7 млн евро на различные договоры об оказании услуг, причем большая часть этих средств досталась Спрудсу.

Недавно телепередача сообщила, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями начало в отношении Крумса уголовный процесс о невыполнении судебного приговора.

Суд Видземского предместья Риги сейчас рассматривает иск Комиссии рынка финансов и капитала об отстранении Крумса от выполнения служебных обязанностей.

Имя Спрудса уже неоднократно упоминалось в нескольких громких процессах неплатежеспособности, например, ООО Peltes īpašumi и Dzimtā sēta.

В июне 2005 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало Спрудса по подозрению в вымогательстве взятки и посредничестве во взяточничестве, но затем прокуратура прекратила уголовный процесс за отсутствием состава преступления.

Администратор Марис Спрудс также известен как спонсор национального объединения и прославился своей тягой к шикарному образу жизни и дорогим машинам. В прошлом году он приобрел эксклюзивный автомобиль Bentley Bentayga, цена на который колеблется в пределах 300 000 евро.