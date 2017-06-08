Задержаны администраторы неплатежеспособности Крумс и Спрудс (2)
Общество | 8 июня 2017 года, 13:46
Госполиция задержала администратора процесса неплатежеспособности ликвидируемого Trasta komercbanka Илмара Крумса и администратора еще одного процесса неплатежеспособности Мариса Спрудса.
Телефон Крумса выключен, а в офисе Спрудса сообщили, что его нет на месте и пару дней он будет в отпуске.
По имеющейся информации, в среду Управление по борьбе с экономическими преступлениями провело несколько обысков.
В рамках какого уголовного процесса проведены эти задержания, пока неизвестно.
Латвийская ассоциация сертифицированных администраторов процесса неплатежеспособности пока тоже не располагает информацией о задержании Крумса и Спрудса.
Слишком богатые ребята