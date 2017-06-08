Задержаны администраторы неплатежеспособности Крумс и Спрудс (2)

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Общество | 8 июня 2017 года, 13:46

Госполиция задержала администратора процесса неплатежеспособности ликвидируемого Trasta komercbanka Илмара Крумса и администратора еще одного процесса неплатежеспособности Мариса Спрудса.

Телефон Крумса выключен, а в офисе Спрудса сообщили, что его нет на месте и пару дней он будет в отпуске.

По имеющейся информации, в среду Управление по борьбе с экономическими преступлениями провело несколько обысков.

В рамках какого уголовного процесса проведены эти задержания, пока неизвестно.

Латвийская ассоциация сертифицированных администраторов процесса неплатежеспособности пока тоже не располагает информацией о задержании Крумса и Спрудса.

Комментарии 2
Марис1 минуту назад
Ничего им не будет:)
Слишком богатые ребята
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$4 минуты назад
Horoshaja novostj.
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