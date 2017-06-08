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Фото/скриншот Youtube

Разыгрывающий девушек и выкладывающий снятые скрытой камерой ролики в интернет видеоблогер Виктор, о котором портал Mixnews писал вчера, 7 июня, опубликовал на своем канале на Youtube видео, в котором комментирует ситуацию.

Молодой человек, в целом, подтверждает все факты о съемках и розыгрышах, изложенные в статье. При этом Виктор утверждает, что публиковал видео только с согласия девушек. Видеосъемки с девушкой, которая обратилась в редакцию, на канале нет.

Однако, как рассказала порталу Mixnews сама девушка, она посчитала неприятным и унизительным сам факт розыгрыша со съемками в машине и сочла необходимым предупредить других, что они могут попасть в такую ситуацию, поэтому и обратилась в редакцию.

Как, в свою очередь, обнаружил портал Mixnews, минимум одно видео, которое ранее было опубликовано на канале, позже было удалено - об этом Виктора, по его словам, попросила после публикации в Mixnews сама девушка.

Напомним, вчера, 7 июня, в редакцию Mixnews поступила жалоба от читательницы портала, которая пожаловалась на унизительный, по ее словам, розыгрыш.

Молодой человек, с которым она познакомилась накануне, предложил подвезти ее на машине, однако по дороге начал вести себя неадекватно, ругаться и делать вид, что пьет алкоголь, а позже к нему присоединился и его друг.

Девушка, по ее словам, была напугана, но побоялась проявить свои эмоции и попросить остановиться. Позже оказалось, что все происходящее является розыгрышем и снимается на скрытую камеру в машине. У автора розыгрыша на канале Youtube есть свой блог, где он размещает снятые ролики.