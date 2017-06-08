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Владелец кафе Gelato Italiano жалуется на то, что вложил деньги в латвийскую экономику, а за это его штрафует Центр государственного языка (ЦГЯ), сообщает Press.lv. Об этом предприниматель написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Два дня назад к нам в кафе пришел языковой инспектор. Мне выписали штраф за то, что я не говорю по-латышски. Но все работники кафе по-латышски говорят. А обвиняют меня. Я выучил слова за год, но говорить еще не могу. Я инвестировал в кафе свои (итальянские) деньги. Работаю 7 дней в неделю по 12 часов в день, у меня нет времени посещать курсы. Я живу в Латвии 2,5 года: открыл SIA, счет в банке... Плачу налоги. Хорошо плачу рабочим. Я не критикую саму абсурдность этого закона, но почему меня никто не предупредил, когда я начинал? Я инвестировал свои (итальянские деньги) в эту страну, а теперь объявлен преступником. Это так вы зазываете иностранных инвесторов?", - написал он.

Напомним, как писал Mixnews, ранее рижанин Райвис Дейнатс в социальной сети Facebook опубликовал видео, которое за короткое время вызвало большой ажиотаж и неоднозначные комментарии пользователей сети. Он утверждал, что в популярной закусочной Pakistānas kebabs остался без обеда, так как стоявшие за прилавком молодые люди не могли понять, что говорит клиент. Тогда как, пользователи утверждали, что Райвис издевался над работниками закусочной.

Между тем директор сети закусочных Фарман Али в интервью радио Baltkom заявил, что обслуживающий персонал закусочной владеет и латышским, и русским языками.