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В выходные дни в Латвии температура воздуха поднимется до +25 градусов, прогнозирует Латвийской центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу осадки ожидаются в основном в западных регионах страны, а в воскресенье дождь вероятен в центральных и восточных районах. Местами также пройдут грозы.

Ночная температура воздуха в выходные составит +9..+14 градусов, днем - +20..+25 градусов, только на побережье страны будет немного прохладнее.

На следующей неделе погоду в Латвии будет определять циклон, поэтому возможны кратковременные дожди и грозы, а температура будет не выше +14..+20 градусов.