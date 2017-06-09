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Рижская муниципальная полиция провела масштабные профилактические рейды по торговым местам Риги, чтобы проконтролировать соблюдение запрета на продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним.

Всего полиция проверила 13 торговых мест, обнаружив, что в семи из них несовершеннолетним продавали акцизные товары (алкоголь, табак, а также жидкий никотин и энергетические напитки).

В контрольные проверки работники полиции при согласии родителей и в соответствии с правилами Кабинета министров вовлекали несовершеннолетних, которые пытались купить запрещенный товар.

Так, в одном из магазинов Саркандаугавы продавец попросила предъявить покупателя удостоверяющий личность документ. Несовершеннолетняя девочка показала ID карту, а продавец, видя, что ребенку только 16 лет, продала ей и энергетик, и сигареты.

Работники Зиемельского управления Рижской муниципальной полиции составили протокол об административном нарушении правил торговли.

Согласно Латвийскому кодексу об административных правонарушениях за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним можно привлечь к ответственности и продавца, и предприятие. На продавца налагают денежный штраф в размере от 280 до 350 евро, на юридическое лицо – от 700 до 1400 евро.

Источник: riga.lv