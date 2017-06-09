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Сегодня, 9 июня, многие спортивные болельщики собираются посетить матч квалификационной игры Кубка мира FIFA между командами Латвии и Португалии, который будет проходить на стадионе "Сконто". Некоторые пользователи Твиттера возмущены слишком дорогими билетами на этот матч.

На сегодняшний день все билеты в кассах города на игру уже распроданы. Стоимость билетов, как указано на портале bilesuserviss.lv, составляла от 24 до 35 евро. Как пояснили радио Baltkom в Biļešu Serviss, последний билет был продан за 40 евро.

Однако, в интернете перекупщики просят за один билет от 60 до 100 евро.

Латвийцы стали выражать свое недовольство слишком высокой ценой билетов на игру. Возможно, речь идет о ценах установленных перекупщиками.

Biļetes uz #futbols šovakar tirgo par nejēdzīgām cenām! Vai kāds ir piedāvājis Ronaldo nopirkt visu Skonto stadionu? Pavisam nopirkt?! — Ivars Forands (@IvarsForands) 8 июня 2017 г.

"Билеты на сегодняшний матч продают по немыслимым ценам. Кто-нибудь предлагал Роналду купить стадион "Сконто"? Совсем купить!", - пишет предприниматель Иварс Форандс.

btw, nav lētāk nopirkt two way ticket uz Portugāli un aiziet tur uz Portugāles izlases spēli? — Žanis Pavlovskis (@zpavlovskis) 7 июня 2017 г.

"Не проще ли купить билет "туда-обратно" в Португалию и пойти на игру сборной Португалии там?", - задается вопросом музыкант Жанис Павловскис.

"У меня есть чудесные новости для тех, кто безуспешно искал билеты на пятничный матч. На игру в понедельник между сборными Латвии и Эстонии еще очень много билетов", - утешает болельщик Виктор Рожкалнс.

Напомним, что сегодня, 9 июня, в 21:45, Сборная Латвии сыграет против Португалии на стадионе "Сконто".