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В торговом центре Rīga Plaza, вместо закрывшегося супермаркета Prisma, откроется Maxima.

В открытие нового магазина планируется вложить более двух миллионов евро, сообщают представители Maxima Latvija.

В ближайшее время предприятие подаст все необходимые документы в Совет по конкуренции, поскольку только с его разрешения могут быть начаты работы по открытию продовольственного супермаркета.

"Мы рады заключению договора с торговым центром Rīga Plaza, ведь в случае, если Совет по конкуренции даст согласие на эту сделку, это будет второй торговый центр, в котором будет создан супермаркет Maxima XXX", - заявил руководитель Maxima Latvija Андрис Вилцмейерс.

Площадь нового магазина составит 4 800 квадратных метров, в нем будет предлагаться более 60 тысяч наименований продовольственных и бытовых товаров.