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Фото/LETA/Agnese Gulbe

14 июня в Риге пройдут традиционные мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида, сообщили в Рижской думе.

По сложившейся традиции, в 10 часов состоится памятное мероприятие около железнодорожной станции Шкиротава, а в 15 часов - около железнодорожной станции Торнякалнс.

В 12.30 фонд "Дети Сибири" проведет шествие от Музея оккупации Латвии на Ратушной площади до памятника Свободы, где состоится торжественная смена почетного караула и церемония возложения цветов.

В этом году в 10 часов утра в Рижском замке начнется конференция в память жертв депортаций 14 июня 1941 года. Вход на мероприятие по пригласительным билетам, которые можно получить у организатора конференции - фонда "Дети Сибири".

Памяти жертв коммунистического геноцида посвящен ряд концертов, которые пройдут в центре "Малая гильдия", в Доме Рижского латышского общества, в старой церкви Св. Гертруды, церкви Св. Иоанна и церкви Св. Петра.

На концерте "Письма издалека" в центре "Малая гильдия" выступит мужской ансамбль Dobeles zemessargi 51-го пехотного батальона Земессардзе. Концерт начнется в 18 часов, до этого в 16 часов можно будет посмотреть фильм Инги Нестере "Латвия в моем сердце".

В Большом зале Дома Рижского латышского общества в 19 часов начнется концерт, на котором в исполнении молодежного камерного хора Fortius, солистов Яниса Куршева и Андриса Гайлитиса, пианиста Вентиса Зилбертса и органиста Роберта Хансонса прозвучит кантата Луции Гаруты и Андрейса Эглитиса "Господь, твоя земля горит!".

В 18 часов в церкви Св. Петра начнется концерт "Посвящение", в котором примут участие брасс-бенд Болеслава Воляка и органист Петерис Вайцковскис.

В церкви Св. Иоанна в 19 часов начнется концерт "Тихонечко море течет". В нем примут участие оркестр "Рига", смешанный хор Латвийской академии культуры Sоla и смешанный хор им. Э. Дарзиньша, солистка Инесе Романцане и Лига Грике (кокле). Дирижер концерта - Валдис Бутанс.

На концерте "Увезенным", который начнется в 19 часов в старой церкви Св. Гертруды, выступят хор Латвийского радио под руководством дирижера Сигварда Клявы.